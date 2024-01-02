В Ялте сотни человек встретили Новый год на набережной

В Ялте к встрече Нового 2024 года было все организовано. Набережная была красиво украшена, работали точки общепита, здесь же разместили множество столиков, где отдыхающие могли отведать шашлык и другие вкусные блюда.
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