The monument to the Russian writer Alexander Solzhenitsyn, previously installed on the Korabelnaya Embankment in the center of Vladivostok, has been dismantled and will be moved to another district of the capital of Primorye in the coming days.
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