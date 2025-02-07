У губернатора ЯНАО Артюхова директор дома-интерната обкрадывал беспомощных инвалидов

В Ямало-Ненецком автономном округе в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора харпского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Мядико» Михаила Кузнецова, который обвиняется в похищении 2,5 млн рублей у беспомощных постояльцев учреждения.
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