У губернатора ЯНАО Артюхова директор дома-интерната обкрадывал беспомощных инвалидов

В Ямало-Ненецком автономном округе в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора харпского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Мядико» Михаила Кузнецова, который обвиняется в похищении 2,5 млн рублей у беспомощных постояльцев учреждения.