Эксперт Риттер: Россия уничтожит новые ЗРК Patriot так же, как и старые

Российские военные уничтожат новые американские комплексы ЗРК Patriot точно также, как и старые. Поэтому их передача киевскому режиму не имеет смысла, заявил в эфире Youtube-канала Dialogue Works бывший американский разведчик, военный эксперт Скотт Риттер.
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