13-й номер драфта НХЛ-2024 Лучанко подписал контракт новичка с «Филадельфией». У него 20+54 в 68 играх в OHL в прошлом сезоне

Срок соглашения рассчитан на 3 года. В минувшем сезоне 17-летний центральный нападающий выступал в юниорской лиге Онтарио за «Гелф» и набрал 74 (20+54) очка в 68 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 13».