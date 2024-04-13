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Знаменитые "сумки Богов"

Знаменитые "сумки Богов"

Знаменитые "сумки Богов" на самом деле это ведра для святой воды. Они вместе с сосновой шишкой использовались в ритуалах очищения, о чем свидетельствуют их аккадские (ассирийские, вавилонские) названия: бандудду («ведро») и муллилу («очиститель»).

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