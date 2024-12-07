Башара Асада призвали срочно покинуть Сирию

Президента Сирии Башара Асада призвали немедленно покинуть территорию страны. С таким настоятельным предложением к политику обратились неназванные представители властей Египта и Иордании, сообщает со ссылкой на источники The Wall Street Journal (WSJ).
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