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Башара Асада призвали срочно покинуть Сирию

Башара Асада призвали срочно покинуть Сирию

Президента Сирии Башара Асада призвали немедленно покинуть территорию страны. С таким настоятельным предложением к политику обратились неназванные представители властей Египта и Иордании, сообщает со ссылкой на источники The Wall Street Journal (WSJ).

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