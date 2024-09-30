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Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с 1 апреля 2025 года

Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с 1 апреля 2025 года

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 14,75%, следует из пояснительной записки к проекту ФЗ «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

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