Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с 1 апреля 2025 года

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 14,75%, следует из пояснительной записки к проекту ФЗ «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии