Nobody believes: как ситуация в зоне СВО влияет на Зеленского и его боевиков

Ситуация на фронте напрямую влияет на умонастроения в Киеве. И это подмечает западная пресса. Большой резонанс на этой неделе вызвала статья в журнале Time, где в заголовок вынесена цитата из интервью самого Зеленского: «Никто не верит в нашу победу, так как верю я», и подчеркивается слово никто.