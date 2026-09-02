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Донецкая группа новостей

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❗Погиб сотрудник ГУР и двое ранены: СМИ публикуют детали конфликта между...

❗Погиб сотрудник ГУР и двое ранены: СМИ публикуют детали конфликта между...

❗Погиб сотрудник ГУР и двое ранены: СМИ публикуют детали конфликта между ГУР МО и СБУ ночью. \- Пишут, что неизвестные, которые ранее забрали военнослужащего ГУР и заместителя командира РДК Степана Каплунова, привезли его на один из адресов; \- После огласки туда прибыли сотрудники ГУР, которые пытались задержать этих лиц.

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