Не хватает преемственности: общественные наблюдатели проверили скверы УГО

Второй этап поверки реализации национальных проектов России прошел в Уссурийске. Общественные наблюдатели оценили состояние скверов, которые были построены с 2019 года в разных районах города.
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