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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо борется в «Челси» с утечками информации. Испанец осторожнее предшественников и как минимум один раз объявлял игрокам стартовый состав только в день матча

Хаби Алонсо активизировал борьбу с утечками в « Челси ». Источники Daily Mail сообщили, что в сравнении с прежними тренерами испанец действует более осторожно, общий уровень секретности возрос.

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