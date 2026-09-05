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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гомоляко о том, что «Спартак» расторг Свечникова: «Менеджмент пытается встряхнуть команду, Женя стал своего рода жертвой. Я так понимаю, что он банально не выдержал конкуренцию»

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о решении « Спартака » расторгнуть контракт с форвардом Евгением Свечниковым .

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