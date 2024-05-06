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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Понедельник, 0️⃣6️⃣ мая, 2024 год

Понедельник, 0️⃣6️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🙏🏻 День святого Георгия Победоносца 🥃 День напитков 😋Международный день против диеты 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1715 год - в Российской империи принят первый военно-уголовный кодекс "Артикул воинский" 📔 1906 год - Николай II утвердил "Основные государственные законы Российской империи" - фактически первая конституция в России 📔 1937 год - состоялось открытие регулярного пассажирского воздушного сообщения по маршруту Ленинград — Москва 📔 1946 год - под управлением лётчика-испытателя Г.

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