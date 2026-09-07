Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Нижнекамский район Татарстана

Средства ПВО отразили массированную атаку вражеских беспилотников на Нижнекамский район Татарстана. Об этом 7 сентября заявил мэр города Радмир Беляев.
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