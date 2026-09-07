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ИА Регнум

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Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Нижнекамский район Татарстана

Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Нижнекамский район Татарстана

Средства ПВО отразили массированную атаку вражеских беспилотников на Нижнекамский район Татарстана. Об этом 7 сентября заявил мэр города Радмир Беляев.

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