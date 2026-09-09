MTV to honor Nirvana with Video Vanguard Award at VMAs

Nirvana, the rock band fronted by late singer and musician Kurt Cobain, will receive the Video Vanguard Award at the MTV Video Music Awards.
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