В Белгородской области построят завод по обогащению железа Новый корпус Лебединского горно-обогатительного комбината за 6 миллиардов рублей будет введен в эксплуатацию в течении 2 лет.
Пронедра
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В Белгородской области построят завод по обогащению железа Новый корпус Лебединского горно-обогатительного комбината за 6 миллиардов рублей будет введен в эксплуатацию в течении 2 лет.
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