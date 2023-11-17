Глава «Росатома» Лихачев поздравил участников чемпионата «Хайтек»

Суверенитет России в технологической области зависит от молодого поколения. Об этом заявил заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в ходе своего выступления на награждении победителей и призеров Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек» в пятницу, 17 ноября.
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