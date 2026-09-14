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Жители Подмосковья пойдут под суд за расправы 23-летней давности

Жители Подмосковья пойдут под суд за расправы 23-летней давности

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Бизнесмены-убийцы предстанут перед судом спустя 23 года после расправ, об этом сообщили 14 сентября в СК по Московской области.

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