В России предложили оформлять добровольцам статус ветерана с первого дня на фронте

Минобороны России предложило предоставлять статус ветерана боевых действий добровольцам, как только они становятся участниками специальной военной операции.
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