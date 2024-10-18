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В России предложили оформлять добровольцам статус ветерана с первого дня на фронте

В России предложили оформлять добровольцам статус ветерана с первого дня на фронте

Минобороны России предложило предоставлять статус ветерана боевых действий добровольцам, как только они становятся участниками специальной военной операции.

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