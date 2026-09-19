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Царьград

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SHOT сообщает: Никиты переходят на отчества Никитович и Никитовна

SHOT сообщает: Никиты переходят на отчества Никитович и Никитовна

Русские с именем Никита всё чаще выбирают детям нестандартные отчества: Никитович и Никитовна. Несмотря на предпочтения родителей, ЗАГСы поддерживают традиционные формы Никитич и Никитична.

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