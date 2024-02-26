Жерар Депардье угодил в очередной секс-скандал

Французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах. На стол в прокуратуру легла жалоба от 53-летней Амели, которая работала художником-постановщиком на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии