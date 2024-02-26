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Жерар Депардье угодил в очередной секс-скандал

Жерар Депардье угодил в очередной секс-скандал

Французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах. На стол в прокуратуру легла жалоба от 53-летней Амели, которая работала художником-постановщиком на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.

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Комментарии
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Olga Andreadi
ох.Жерарка.серцеед!
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12 час.

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