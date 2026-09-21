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Замкомандира Солодовников: диверсанты "Азова" пытались проникнуть в тыл ВС РФ

Замкомандира Солодовников: диверсанты "Азова" пытались проникнуть в тыл ВС РФ

Замкомандира штурмовой роты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Денис Солодовников рассказал ТАСС, что боевики «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) пытались проникнуть в тыл российских войск у Золотого Колодезя.

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