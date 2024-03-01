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Спасение было близко? Обнародована запись загадочных звуков с затонувшего батискафа Titan

Спасение было близко? Обнародована запись загадочных звуков с затонувшего батискафа Titan

По данным Forbes, с затонувшего батискафа Titan доносились стуки. В качестве подтверждения этого обнародована соответствующая записьВ Forbes была опубликована часть документального фильма, где рассказывается о том, что с затонувшего батискафа Titan в первый день катастрофы доносился стук.

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