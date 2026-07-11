Почему туалетную бумагу в СССР начали массово выпускать только в 1969 году

Сегодня туалетная бумага кажется настолько обычным товаром, что трудно представить время, когда её почти не было в магазинах.
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