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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему туалетную бумагу в СССР начали массово выпускать только в 1969 году

Почему туалетную бумагу в СССР начали массово выпускать только в 1969 году

  Сегодня туалетная бумага кажется настолько обычным товаром, что трудно представить время, когда её почти не было в магазинах.

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Комментарии
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Сергей
Это в фильме &quot;Про бизнесмена Фому&quot;, ему жена грит, нахрена нам столько туалетной бумаги, мы же газеты выписываем. 😆
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4 н.