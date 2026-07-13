В Петергофе завершился морской поход в рамках проекта «Россия на Балтике 2026»

Зрелищно и ярко в Петергофе финишировали яхты. Больше двух недель назад под гудок легендарного ледокола «Красин» они отправились из Петербурга в дальнее плавание, по пути сделав остановки в Кронштадте и Калининграде.
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