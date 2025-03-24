Эксперт перечислила не вызывающие отеки спиртные напитки

Во избежание отеков на лице и теле можно заменить шампанское и вино на водку или текилу. Об этом 23 марта рассказала бьюти-эксперт, владелица и креативный директор сети клиник эстетической медицины и пластической хирургии Omny Beauty Clinic Ирина Шапиро в беседе с «Газетой.
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