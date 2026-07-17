Тренер «Спартака» Карседо оценил форму Парады и Жедсона перед Суперкубком России

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо высказался о состоянии футболистов красно-белых Виктора Парады и Жедсона Фернандеша накануне матча против петербургского «Зенита» за OLIMPBET Суперкубок России.
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