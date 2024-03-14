Что делать, если вы пришли голосовать за президента, а за вас уже проголосовали?

И как все-таки получить свой бюллетень На выборы, что называется, как на праздник. Но как быть, если этот праздник вам испортят? Например, вы впервые приходите на участок, подаете паспорт, а бюллетень получить не можете.
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