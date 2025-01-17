РНПК расширила предложение перестрахования впервые за 3 года

С начала 2025-го в отношении части крупных страховщиков были увеличены лимиты по облигаторным (в отношении однородных рисков группы страхователей — FM) договорам перестрахования имущественных и строительно-монтажных рисков (СМР) на этот год, рассказали «Коммерсанту» в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, на 100% принадлежит ЦБ).