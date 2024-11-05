Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Крылов
    Представить, что было бы, если выборы выиграла Харрис? Вся америка погрузилась лошадиным ржанием.Пока вы спали: ша...
  • людмила михайлик
    Как все выборы фальсификацтяОтжим страны в ст...
  • Nazim Ярмагомедов
    Очень жаль, что побеждает Трамп! Я хотел победы Харрис,чтобы там разразилась гражданская война и США распались как СС...Маск отреагировал...

В Минске названы имена претендентов на январских выборах президента

В Минске названы имена претендентов на январских выборах президента

По завершении первого этапа избирательной кампании по выборам главы Беларуси, которые состоятся 26 января 2025 года, глава ЦИК Игорь Карпенко подтвердил, что кандидатами в президенты страны претендуют стать семь человек, информирует БЕЛТА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх