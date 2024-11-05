В Минске названы имена претендентов на январских выборах президента

Политика как она есть

По завершении первого этапа избирательной кампании по выборам главы Беларуси, которые состоятся 26 января 2025 года, глава ЦИК Игорь Карпенко подтвердил, что кандидатами в президенты страны претендуют стать семь человек, информирует БЕЛТА.