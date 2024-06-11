Руководство психбольницы в Усть-Лабинске подозревают в хищении бюджетных денег

Руководство психбольницы в Усть-Лабинске подозревают в хищении бюджетных денегПрокуратура Усть-Лабинского района обнаружила хищения бюджетных средств при заключении и исполнении госконтрактов ГБУЗ «Специализированная психиатрическая больница № 5» Краснодарского края.
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