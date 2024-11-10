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Царьград

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В Северодвинске на пешеходном переходе сбили ребёнка

В Северодвинске на пешеходном переходе сбили ребёнка

В Северодвинске водитель допустил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. У девочки множественные ушибы.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
… и в Иркутске тоже(((
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16 час.

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