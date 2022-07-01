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Си Цзиньпин предрек Гонконгу особую роль в возрождении китайской нации

Си Цзиньпин предрек Гонконгу особую роль в возрождении китайской нации

Годовщина передачи Гонконга под суверенитет Китая в последнее время отмечается с особым размахом. На этот раз город посетил председатель КНР Си Цзиньпин, для которого эта поездка стала первой вылазкой за пределы материкового Китая с начала пандемии.

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