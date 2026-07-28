Научно-практический гидрогеологический обзор окрестностей села Андреевское Александровского района Владимирской области

На текущий момент на основании данных собранных за 20 лет работы в сфере бурения скважин на воду в Александровском районе Владимирской области мы начали комплекс работ по созданию гидрогеологической справочной информации.
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