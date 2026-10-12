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Царьград

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Краснодар занял 57-е место в рейтинге городов по зарплатам

Краснодар занял 57-е место в рейтинге городов по зарплатам

Средняя зарплата в Краснодаре по итогам первого полугодия 2026 года достигла 91,4 тыс. рублей после вычета налогов, что позволило городу занять 57-е место в общероссийском рейтинге.

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