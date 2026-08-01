TELUS обновила дивидендную политику для снижения долга и отчиталась за II квартал 2026 года

Канадский телекоммуникационный гигант TELUS Corporation опубликовал финансовые и операционные результаты за второй квартал 2026 года, а также объявил о существенных изменениях в финансовой стратегии, включая пересмотр дивидендной политики.
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