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TELUS обновила дивидендную политику для снижения долга и отчиталась за II квартал 2026 года

TELUS обновила дивидендную политику для снижения долга и отчиталась за II квартал 2026 года

Канадский телекоммуникационный гигант TELUS Corporation опубликовал финансовые и операционные результаты за второй квартал 2026 года, а также объявил о существенных изменениях в финансовой стратегии, включая пересмотр дивидендной политики.

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