Как увеличить шанс на выживание в авиакатастрофе

Статистика нас убеждает, что авиационный транспорт — самый безопасный из всех существующих. Тем не менее хорошо известно, что раз в году и палка стреляет, поэтому лучше быть готовым к любым неожиданностям.
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