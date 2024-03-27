Cubot анонсировал новый защищенный смартфон KINGKONG AX с двумя экранами

Компания Cubot объявила о выпуске своего нового смартфона KINGKONG AX. Главной особенностью этой новой модели является компактный и легкий, но прочный корпус, а также два экрана, большой объем памяти и мощный процессор MediaTek.
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