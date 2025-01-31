Врач Кызымко: ежедневное мытье головы вредно для волос

Интенсивный массаж кожи головы, неправильная борьба с выпадением, ежедневное мытье головы, маски с агрессивными ингредиентами, неправильная сушка полотенцем, тугие прически, частое использование сухого шампуня, слишком горячая укладка и отказ от стрижки ухудшают состояние волос вопреки распространенным мифам, рассказала "Газете.
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