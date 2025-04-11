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Царьград

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Экстренная оборона ВСУ: Юнаковка становится ключевой точкой Сумской области

Экстренная оборона ВСУ: Юнаковка становится ключевой точкой Сумской области

В Сумской области, в районе Юнаковки, украинские силы экстренно создают оборонительную линию. Российские войска продолжают наступление, удерживая контроль над четырьмя населёнными пунктами.

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