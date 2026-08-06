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Наш потерянный мир

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Молдавия переведет армию на стандарты НАТО. Что это значит?

Молдавия переведет армию на стандарты НАТО. Что это значит?

Молдавия планирует перевести свои вооруженные силы на стандарты НАТО к концу 2027 года. О намерениях Кишинева говорится в программе реализации Стратегии национальной обороны Республики Молдова на 2024-2034 годы, утвержденной правительством.

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