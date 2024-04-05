Спектакль “Жил-был дом” в ДК “Центральный” 🗓 6 апреля, 15:00 📍 Горького, 85 📍 350₽ Это не просто сказка, это история одного старого дома, рассказанная Домовыми.
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Спектакль “Жил-был дом” в ДК “Центральный” 🗓 6 апреля, 15:00 📍 Горького, 85 📍 350₽ Это не просто сказка, это история одного старого дома, рассказанная Домовыми.