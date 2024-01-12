Решили взорвать изнутри

Людмила Лиханова

Поздно спохватились. Все эти потенциальные представители 5-й колоны уже давно в базе данных ФСБ и все уже под колпаком. Шаг влево - шаг вправо...и тУрма , а там жизнь ох какая не сладкая. Там умеют учить как Россию любить. А когда выйдут, если выйдут, то уже не в состоянии будут что-то делать против России. Тем более, что после как спалятся хозяева от них открестятся. Провалившийся никому не интересен