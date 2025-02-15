Прогнозы по глобальному рынку строительного стекла и стеклопакетов 2025-2029

Фото: ДНК-фотограф. Производство архитектурного стекла В январе этого года частная зарубежная компания бизнес-исследований TBRC (The Business Research Company) опубликовала ряд прогнозов, в том числе по рынку стекла и изделий из стекла.
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