Эксперт РАН озвучил возможную причину прорыва дамбы в Орске

Предположительно, всему виной строительный брак Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов в интервью РИА Новости предположил, что причиной прорыва дамбы в Орске стал строительный брак.
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