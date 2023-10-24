Иностранец пойдет под суд за изнасилование девушки у мусоропровода в Москве

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Завершено расследование уголовного дела против 31-летнего иностранца, которого обвиняют в изнасиловании девушки в доме на юго-западе Москвы.
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