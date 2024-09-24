Геймеры ждут скорого появления игры «Спасти Павла Дурова из тюрьмы»

Симулятор Free Durov выйдет на одной из игровых платформ. Стало известно, что на игровой платформе Steam появится игра Free Durov, в которой нужно будет вызволить создателя Telegram из французской тюрьмы.
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