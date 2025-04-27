Юрист Харди: за сорванные с клумбы цветы грозят штраф и 15 суток ареста

Срывать цветы с клумбы не стоит не только по этическим соображениям. Правоохранители могут квалифицировать это как хулиганство или хищение, которые караются не только штрафом, но и административным арестом, сообщил агентству «Прайм» юрист Тимур Харди.
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