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Лука Дончич продолжил серию с 30 и более очками за матч со старта сезона

Лука Дончич продолжил серию с 30 и более очками за матч со старта сезона

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич записал на свой счет 36 очков в победной встрече с «Нетс» (96:94). Во всех девяти матчах со старта нового сезона Дончич неизменно набирает 30 и более очков.

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